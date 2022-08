Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvelle offre XXL en préparation pour le transfert de Fofana

Depuis le début du mercato, Luis Campos cherche à faire venir un nouveau défenseur central au PSG. S'il avait jeté son dévolu sur Milan Skriniar au départ, le conseiller sportif parisien penserait aussi à Wesley Fofana. Toutefois, Chelsea serait également présent sur ce dossier et semble déterminé à recruter le joueur de 21 ans. Les Blues prépareraient d'ailleurs une nouvelle offensive pour le défenseur de Leicester City.

Pour renforcer la charnière centrale de Christophe Galtier cet été, Luis Campos cherche à faire venir un nouveau défenseur au PSG. Le nom de Milan Skriniar revenait régulièrement au sein de la direction parisienne. Mais le conseiller sportif parisien aurait également d’autres joueurs en tête comme Wesley Fofana, estimé à 100M€. Récemment, Foot Mercato a révélé que Leicester City s'était fait une raison et cherchait le successeur du joueur de 21 ans. Mais le PSG va devoir faire face à la concurrence de Chelsea pour l’ancien de l’ASSE. Le club londonien devrait d’ailleurs lâcher une nouvelle offre dans ce dossier.

Chelsea new bid for Wesley Fofana being prepared as it will be around £75m. French centre back won't be part of Leicester squad - new bid discussed internally since Tuesday. 🔵 #CFCIf Fofana joins, Chalobah will be allowed to leave on loan. Leipzig, Inter and AC Milan want him. pic.twitter.com/3yKstxSFCG