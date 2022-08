Foot - Mercato - PSG

PSG : C'est réglé pour Bernardo Silva, Pep Guardiola l'annonce

Afin de renforcer encore plus le milieu de terrain du PSG, Luis Campos rêvait de faire venir Bernardo Silva comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Mais face au refus catégorique de Manchester City, le club de la capitale semble avoir lâché l’affaire pour l’international portugais. Pep Guardiola a d’ailleurs confirmé que Bernardo Silva sera bien un joueur citizen cette saison.

Alors que le PSG a déjà recruté Vitinha et Renato Sanches au milieu de terrain, Luis Campos avait un grand rêve : faire venir Bernardo Silva. Le10Sport.com vous avait alors révélé que le conseiller sportif s’était donné les moyens de recruter le Portugais en dégainant une offre de 80M€. Mais visiblement, ce montant n’aurait pas été assez convaincant pour Manchester City. Les Citizens ne lâcheront pas le Portugais cet été.

Depuis deux semaines, le PSG et Luis Campos sont confrontés au refus du club de Premier League. Manchester City ne veut pas se séparer de Bernardo Silva, peu importe le prix. Le PSG a ainsi jeté l’éponge dans ce dossier selon nos informations. Le dossier est clos côté parisien.

Pep Guardiola announces Bernardo Silva won’t leave City despite Barça interest: “Bernardo Silva will stay at Man City, there are no negotiations”. 🚨🔵 #MCFC“We don’t have any phone call from any club regarding Bernardo Silva”. pic.twitter.com/uogaJDEbs2