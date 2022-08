Foot - Mercato - PSG

PSG : Pep Guardiola met le feu au mercato de Bernardo Silva

Publié le 26 août 2022 à 02h00 par Arthur Montagne

Priorité de Luis Campos, le PSG a finalement décidé d’abandonner l’idée d’un transfert de Bernardo Silva. Le club de la capitale avait pourtant dégainé une première offre, refusée par Manchester City. Dans le même temps, le FC Barcelone est toujours à l'affût. Et Pep Guardiola relance ce feuilleton.

Cet été, le PSG s'est déjà renforcé avec les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches. Désormais, Luis Campos et Christophe Galtier espèrent que le club réussira à dégraisser son effectif. Plusieurs joueurs sont sur le départ à l'image de Leandro Paredes, Keylor Navas, Idrissa Gueye ou encore Mauro Icardi. Et si cela se décante, le PSG pourra alors poursuivre son recrutement. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Bernardo Silva était la priorité de Luis Campos d'ici la fin du mercato.

Le PSG dégaine une offre pour Bernardo Silva

Bien décidé à passer à l'action, le PSG a même déjà transmis une offre. Selon nos informations, Manchester City a refusé une proposition estimée à 80M€. Bernardo Silva est ouvert à l'idée de rejoindre le club de la capitale, mais il n'ira pas au clash pour quitter les Citizens . L'international portugais se pliera à la décision de sa direction sans faire de bruit. L'EQUIPE a d'ailleurs confirmé toutes nos informations dans ce dossier. Néanmoins, le10sport.com est en mesure d’annoncer que le PSG va lâcher l’affaire.

🚨 @lequipe et @Tanziloic confirment toutes les infos @le10sport sur Bernardo Silva▶️Offre refusée par City▶️Le joueur est intéressé par le #PSG mais n'ira pas au clashDès le 18 août, c'était sur @le10sport (via @AlexisBernard10) : https://t.co/3f2yF14y1r https://t.co/DOgk3OVtRK — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) August 24, 2022

Soriano calme tout le monde

Il faut dire que la décision de Manchester City semble claire en interne. En effet, directeur exécutif du club du nord de l'Angleterre, Ferran Soriano avait été interpellé par José Alvarez ces derniers jours. Le journaliste du Chiringuito a demandé au dirigeant espagnol si Bernardo Silva allait rester à Manchester City malgré l'intérêt du PSG et du FC Barcelone. Et la réponse fuse. « Bien sûr », lâche le dirigeant des Citizens , ce qui ne rassurera pas Luis Campos. Tout comme la déclaration de Pep Guardiola.

«Bernardo aime beaucoup Barcelone»