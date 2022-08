Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos lâche sa réponse pour le transfert d’une pépite

Comme d’autres titis parisiens avant lui, Edouard Michut pourrait bien quitter le PSG cet été. N’étant pas sûr d’avoir un temps de jeu régulier cette saison, la jeune pépite de 19 ans pourrait prendre la direction de l’Angleterre, où Sunderland s’intéresserait à lui. Le pensionnaire de Championship serait d’ailleurs déjà passé à l’action dans ce dossier. Mais cela n’aurait pas vraiment convaincu Luis Campos.

Cet été, Edouard Michut pourrait bien suivre les traces d’autres titis parisiens avant lui. Avec la forte concurrence au milieu de terrain, notamment suite aux arrivées de Renato Sanches et de Vitinha, le jeune joueur de 19 ans n’est pas sûr d’avoir beaucoup de temps de jeu au PSG cette saison. De ce fait, il pourrait être amené à faire ses valises afin de poursuivre sa progression dans le monde professionnel. Si le Celtic Glasgow s’était un temps intéressé à lui, le football anglais semble maintenant ouvrir ses portes à Edouard Michut.

Comme le révélait le journaliste Fabrizio Romano ce mardi, Sunderland serait intéressé par Edouard Michut. La pépite de 19 ans serait même considéré comme une recrue de rêve chez le pensionnaire de deuxième division anglaise. Le club de Championship était alors passé à l’action pour tenter de le recruter. Mais il se serait heurté au refus du PSG.

Paris Saint-Germain have rejected new proposal from Sunderland for Édouard Michut, still no agreement in place. 🇫🇷 #PSGBeen told English club were offering €3m fixed fee plus add-ons and 30% sell-on clause also included. pic.twitter.com/8eNhFeuP1v