Foot - Mercato - PSG

Le départ de ce crack se précise

Publié le 23 août 2022 à 20h45 par Quentin Guiton

A moins d'une dizaine de jours de la clôture du marché des transferts, le PSG doit encore dégraisser son effectif. Et après s’être séparé d’Eric Junior Dina-Ebimbe, Luis Campos pourrait acter le départ d’une autre pépite parisienne : Edouard Michut. Ce mardi, un intérêt de Sunderland pour le joueur de 19 ans est sorti. Et la presse française vient de confirmer qu’il y avait bien des discussions entre les deux formations…

Le mercato estival fermera ses portes le 31 août à minuit. Problème, le PSG n’en a pas fini avec le dégraissage de son effectif. Le temps presse donc pour Luis Campos et Antero Henrique. Si des joueurs comme Leandro Paredes, Keylor Navas ou encore Idrissa Gueye sont poussés vers la sortie, les jeunes pépites du PSG sont aussi concernées.

Transferts - PSG : Pour Marcus Rashford, Luis Campos reçoit une réponse finale https://t.co/PB3jPtjnYR pic.twitter.com/SEIieseyB0 — le10sport (@le10sport) August 23, 2022

Edouard Michut après Dina-Ebimbe ?

Ainsi, après avoir prêté Eric Junior Dina-Ebimbe à l’Eintracht Francfort, le PSG pourrait bientôt se séparer d’Edouard Michut. En effet, ce mardi, Fabrizio Romano a déclaré que Sunderland était intéressé par le milieu du PSG et avait même ouvert les discussions avec le club de la capitale pour un transfert.

Discussions confirmées entre le PSG et Sunderland !