Foot - Mercato - PSG

PSG : Furieux à cause du mercato, Campos s'en prend à Henrique

Publié le 23 août 2022 à 17h10 par Arthur Montagne

De retour au sein de l'organigramme du PSG sans avoir un rôle précis, Antero Henrique commence à crisper en interne. La lenteur des négociations de certains dossiers ralentissent le recrutement et surtout le dégraissage du club parisien. A tel point qu'un violent clash aurait explosé au Camp des Loges avec Luis Campos.

Cet été, le PSG a décidé de bouleverser son organigramme avec notamment la nomination de Luis Campos au poste de conseiller football pour remplacer Leonardo. L'ancien dirigeant du LOSC et de l'AS Monaco vient donc renforcer officiellement la direction du club de la capitale, et officieusement, Antero Henrique a également fait son retour. Le PSG n'a jamais communiqué à ce sujet, mais celui qui était directeur sportif du club entre 2017 et 2019 est bien actif en coulisses, notamment pour les négociations sur le mercato.

Mercato - PSG : Un transfert d’Henrique finalement relancé ? https://t.co/t8XaBIUgjk pic.twitter.com/nNpohzu8xz — le10sport (@le10sport) August 23, 2022

Campos/Henrique, le clash

Et si tout avait bien débuté, Luis Campos ciblant des joueurs, et Antero Henrique se chargeant des négociations, le retard pris dans certains dossiers, notamment en ce qui concerne les ventes agacerait sérieusement en interne. C'est ainsi que selon les informations du Parisien , un clash aurait éclaté entre les deux hommes et que ce soit à la Factory ou au Camp des Loges, plus personne n'ignorerait les tension entre Luis Campos et Antero Henrique.

Galtier aussi s'agace