Wanda Nara en rajoute une couche, le mercato d'Icardi s'accélère

Publié le 27 août 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

D'ici la fin du mercato, le PSG espère poursuivre son dégraissage et cela concerne notamment Mauro Icardi, clairement poussé au départ par Christophe Galtier qui ne compte plus sur lui. Néanmoins, dans le même temps, Wanda Nara met la pression sur le club de la capitale, assurant que c'est le joueur, sous contrat jusqu'en 2024, qui décidera de son avenir.

Cet été, l'une des priorités du PSG était de dégraisser son effectif. Un objectif en partie accompli puisque Georginio Wijnaldum a été prêté à l'AS Roma, Arnaud Kalimuendo s'est quant à lui engagé avec le Stade Rennais tandis que Thilo Kehrer a rejoint West Ham. Alphonse Areola, Marcin Bulka ou encore Colin Dagba et quelques jeunes comme Denis Franchi, Thierno Baldé ou encore Nathan Bitumazala sont également partis. Mais c'est encore insuffisant pour le PSG qui s'apprête toutefois à laisser filer Leandro Paredes, Ander Herrera et Keylor Navas dont les départs semblent désormais imminents. Il faudra ensuite régler le cas Mauro Icardi.

Galtier pousse Icardi au départ...

Et pour cause, récemment, Christophe Galtier se montrait catégorique au sujet de l'avenir de l'attaquant argentin sur lequel il ne compte plus. « J'ai vu Mauro en début de semaine, à la reprise. Son absence le week-end dernier était lié à un choix sportif. Je l'ai vu en début de semaine pour lui dire que je veux restreindre le groupe et ne pas travailler avec 25 joueurs de champ. Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c'est mieux qu'il se relance », assurait récemment l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

... Wanda Nara lui répond et met la pression sur le PSG

Une sortie qui n'est évidemment pas passée inaperçue puisque dans la foulée, Wanda Nara a répondu à Christophe Galtier. Et si l'agent de Mauro Icardi comprend que le PSG puisse ne pas compter sur lui, elle ne compte faire aucun cadeau au club de la capitale. « Ce sont des choses qui arrivent lorsqu’il y a un changement d’entraineur et que le nouveau prend d'autres décisions. C'est pour cela qu’il y a des changements ou des transferts, ça peut arriver mais il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans cette situation dans ce club et dans d'autres clubs. Il fait toujours partie de ce club et cela sera le cas pour les deux prochaines années au moins. Pour casser un contrat il faut payer beaucoup d’argent et ce n’est pas la situation du moment », confiait-elle récemment.

«C'est lui qui décide s'il quitte le PSG»