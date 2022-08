Foot - Mercato - PSG

PSG : Icardi temporise, une nouvelle piste pour son transfert ?

Publié le 27 août 2022 à 22h10 par Thomas Bourseau

Bien qu’un départ de Mauro Icardi semblait se dessiner pour Galatasaray jusqu’à ces dernières heures, l’attaquant du PSG jouerait la montre alors qu’en coulisse le nom du FC Séville reviendrait avec insistance ces derniers temps…

Mauro Icardi pourrait-il finalement ne pas s’engager en faveur de Galatasaray ? La Repubblica a dernièrement affirmé que celui qui est devenu indésirable au PSG et véritable membre du loft mis en place par Luis Campos, avait donné son accord au club stambouliote. Une information totalement confirmée par le10sport.com.

Icardi met Galatasaray en stand-by

Cependant, ces dernières heures, il a été expliqué par le journaliste Gianluigi Longari que Mauro Icardi souhaitait jouer la montre. En effet, alors que le marché turc est ouvert jusqu’au 8 septembre, Icardi émettrait le souhait d’attendre la fin du mercato des cinq grands championnats européens le 2 septembre prochain avant de prendre une décision.

Le clan Icardi en attente du FC Séville ?