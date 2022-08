Foot - Mercato - PSG

Surveillé par Luis Campos, il vide son sac pour son transfert

Publié le 28 août 2022 à 09h00 par La rédaction

Toujours à la recherche d’un milieu de terrain d’ici la fin du mercato estival, Luis Campos aurait coché plusieurs noms sur sa liste. Si Fabian Ruiz semble être l’heureux élu depuis plusieurs semaines, Seko Fofana n’aurait toujours pas été oublié par la direction parisienne. Et ce dernier a envoyé un message fort concernant son avenir…

Seko Fofana continue de régaler la Ligue 1. Encore une fois auteur d’une prestation XXL contre le Stade Rennais ce samedi soir, le milieu de terrain du RC Lens continue de faire planer le doute concernant son avenir. Après avoir une saison très réussie et un début d’exercice canon, Seko Fofana figurerait toujours sur les tablettes de Luis Campos, qui cherche à recruter au milieu de terrain. Et le joueur a lancé un appel du pied concernant son avenir…

Mercato - PSG : Campos en passe de boucler ce transfert à 25M€ https://t.co/LBXahoRyWN pic.twitter.com/AJvLjUxEIl — le10sport (@le10sport) August 27, 2022

« Il reste encore cinq jours pour réfléchir »

Ainsi, dans une interview accordée à Canal + a près le match du RC Lens, Seko Fofana est revenu sur sa situation actuelle au RC Lens. Le milieu de terrain, notamment pisté par le PSG, n’exclut pas un départ de dernière minute. « Si j’ai envie de rester dans la famille du RC Lens et de rester en Ligue 1 ? Tout ce que je sais c’est que je suis quelqu’un de très ambitieux, qui ne se fixe pas de limites. Je sais ce que le club peut m’apporter, le club aussi sait ce que je peux lui apporter. Il reste encore cinq jours pour réfléchir et voir quelle décision je vais prendre. Mais en tout cas, je suis content tant que je vais pouvoir être sur le terrain, je vais pouvoir m’exprimer et donner le maximum. Ce soir c’est beaucoup d’émotions et je ne sais pas de quoi sera fait demain et on verra ».

« Il y a des sollicitations et aussi des possibilités »

Par ailleurs, Seko Fofana a clairement indiqué qu’il était en train d’évaluer toutes les possibilités concernant son avenir. « Un très gros club et une très grosse offre pour m’obliger à quitter Lens ? Pour moi, tout est possible sur les cinq derniers jours, il y a des sollicitations et aussi des possibilités. Donc, j’ai besoin de réfléchir aussi avec mon entourage, prendre la meilleure décision pour moi et puis de toute façon le club sait ce que j’attends. Et puis, j’essaie vraiment de profiter de ces moments-là et puis on verra ce qui va se passer ». Un message fort, donc, envoyé aux prétendants, et notamment au PSG…

« Si nous devions garder Seko Fofana, ce serait un signal fort »