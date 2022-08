Foot - Mercato

Comme Cristiano Ronaldo, cette star ne viendra pas en Ligue 1

Publié le 28 août 2022 à 05h00 par Thomas Bourseau

Contrairement à Cristiano Ronaldo qui n’a jamais joué en Ligue 1, Edinson Cavani a déjà foulé les pelouses des clubs de l’élite du football français au PSG. Mais comme Ronaldo, une arrivée de Cavani dans l’hexagone ne serait plus d’actualité. Explications.

Cela fait à présent quelque temps que le nom d’Edinson Cavani est lié à l’OGC Nice. Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United cet été, El Matador pourrait-il retrouver la Ligue 1 qu’il a dominé avec le PSG ? RMC Sport révélait dernièrement que Lucien Favre faisait de Cavani un dossier prioritaire.

Cavani ne retrouvera pas la Ligue 1

Cependant, il semblerait que le retour d’Edinson Cavani ne soit pas du tout en bonne voie. D’après les informations communiquées par Fabrizio Romano ces dernières heures, l’avenir de l’Uruguayen s’écrirait bel et bien du côté de la Liga, un championnat qu’il n’a jamais connu. Sa décision finale devrait être prise très prochainement selon le journaliste italien et depuis le mois de février, Cavani n’aurait d’yeux que pour l’élite du football espagnol.

La Real Sociedad et Valence discutent pour le contrat de Cavani

D’ailleurs, une course à deux clubs aurait lieu en coulisse. Toujours selon Fabrizio Romano, la Real Sociedad et le FC Valence seraient les finalistes de cette grosse opération et se rendraient coup pour coup pour parvenir à obtenir l’aval du joueur. Les discussions se poursuivraient et tourneraient autour des termes de son futur contrat.