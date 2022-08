Foot - Mercato

Transferts : La Ligue 1 ne reverra pas Cavani

Annoncé sur les tablettes de l'OGC Nice, Edinson Cavani ne devrait pas rejoindre la Côte d'Azur. Libre de tout contrat, l'attaquant uruguayen aurait pris la décision de rejoindre l'Espagne où deux clubs tiennent la corde. Son choix devrait intervenir dans les prochains jours et il négociera par la suite son contrat.

Edinson Cavani ne rejouera vraisemblablement pas en Ligue 1 cette saison. Pisté par l'OGC Nice, El Matador devrait filer en Espagne. L'Uruguayen devra choisir entre deux clubs d'ici quelques jours. Un nouveau chapitre de sa carrière va s'ouvrir.

Edinson Cavani will decide his future very soon. His priority has always been La Liga move since February and it's now really close. Valencia and Real Sociedad are both trying to convince Cavani. 🇺🇾 #transfers It's up to Edinson - as personal terms are now being discussed. pic.twitter.com/BS01wTzt8f