Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leandro Paredes est enfin fixé pour son transfert

Publié le 27 août 2022 à 08h35 par Thomas Bourseau

Leandro Paredes, au même titre que Keylor Navas, fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Annoncé depuis un moment du côté de la Juventus, Paredes devrait rejoindre la Vieille Dame après les matchs disputés par le PSG et la Juve de cette journée de championnat de Ligue 1 et de Serie A. Et Angel Di Maria aurait joué un rôle primordial dans l’arrivée imminente du milieu de terrain du PSG à la Juventus.

Partira, ne partira pas ? La Juventus, la Roma ou le PSG ? Beaucoup de spéculations ont circulé dans la presse, mais sans vraiment que Leandro Paredes se rapproche considérablement de la Juve ou le l’AS Rome. D’ailleurs, le club bianconeri semblait tant en difficulté que Tuttosport expliquait que José Mourinho tirait des ficelles en coulisses pour tenter de rapatrier Paredes qui était passé à la Roma entre 2014 et 2017.

La Juventus fait l’innocente et laisse planer le doute sur une arrivée de Paredes

Et depuis ? Une partie de poker menteur s’est mise en place. Alors que la Juventus est récemment passée grande favorite dans la course à la signature de Leandro Paredes, sous contrat jusqu’en juin 2023 au PSG, le vice-président du club bianconeri Pavel Nedved a refusé de vendre la mèche au micro de Sky Sport dans le cadre du tirage au sort de la Ligue des champions. « Paredes ? Je ne sais pas s'ils vont nous le donner ou pas (ndlr le PSG)… Avec Milik, on a complété notre secteur offensif. Le mercato reste ouvert et on continue à travailler pour renforcer l'effectif mais on ne sait pas encore si on va accueillir d'autres joueurs ». De passage en conférence de presse vendredi, l’entraîneur de la Juventus a usé d’un discours similaire à celui de son dirigeant. « Si la Juve sera plus forte que l’année dernière avec Paredes ? Seuls les résultats diront si la Juve est plus forte que l'année dernière, pour être plus forte nous devons améliorer la position de l'année dernière. Paredes n'est pas arrivé, je ne sais pas s'il arrivera ».

Christophe Galtier ne scelle pas le départ de Paredes

Quelques heures avant Massimiliano Allegri, Christophe Galtier a lui aussi fait face aux journalistes en salle de conférence de presse. Et lui aussi a refusé de vendre la mèche. « Aujourd’hui, rien n’est fait, rien n’est acté. Leandro est un joueur du Paris Saint-Germain sur lequel on s’appuie, après on verra d’ici la fin du mercato. Je sais qu’il y a beaucoup d’échanges, il y en a eu entre les deux clubs, j’ai lu qu’il y en avait eu entre Leandro et la Juventus, ce qui est normal dans une période de mercato, mais à l’heure où l’on se parle Leandro est un joueur du Paris Saint-Germain ».

.@juventusfcen in process of finalizing #Paredes' arrival: formal announcement after the weekend@DiMarzio https://t.co/Ubsbho35PJ — Pablito (@ilcano22) August 26, 2022

Une officialisation de l’arrivée de Paredes à la Juventus après la journée de championnat ?

D’après les informations divulguées par Gianluca Di Marzio vendredi soir, Leandro Paredes se rapprocherait considérablement de la Juventus et un accord final serait dans les tuyaux. Si bien qu’une fois que la Juventus aura disputé sa rencontre de Serie A face à la Roma samedi et que le PSG aura reçu l’AS Monaco dimanche soir, les documents pour le départ de Paredes à la Juventus seront alors signés d’après le journaliste de Sky Sport.

Angel Di Maria, primordial pour l’arrivée de Paredes à la Juventus ?