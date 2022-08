Foot - Mercato - PSG

La mèche n'est toujours pas vendue pour Paredes

Publié le 26 août 2022 à 19h00 par Quentin Guiton

Le dégraissage se poursuit au PSG, et Leandro Paredes est annoncé depuis plusieurs semaines du côté de la Juventus. Seulement, à quelques jours de la clôture du mercato, le transfert de l’Argentin n’a toujours pas été acté. Si les deux clubs sembleraient se rapprocher, la Juventus continue de laisser planer le doute sur une arrivée de Paredes…

Le mercato estival ferme ses portes le 31 août et certains départs au sein du PSG n’ont toujours pas été réglés ! C’est notamment le cas de Leandro Paredes. L’Argentin, poussé vers la sortie par le club de la capitale, est dans le viseur de la Juventus depuis de longues semaines maintenant. Seulement, il n’a toujours pas signé en Italie. Et même si L’EQUIPE a révélé que le PSG et la Juventus s’étaient considérablement rapprochés ces derniers jours (un prêt avec option d’achat de 15M€ est évoqué), les Bianconeri restent flous quant à une arrivée du milieu parisien…

« Je ne sais pas s’ils vont nous le donner ou pas… »

Ainsi, à l’occasion du tirage au sort de la Ligue des champions, Pavel Nedved a jeté un froid sur une possible arrivée de Paredes : « Je ne sais pas s'ils vont nous le donner ou pas… Avec Milik, on a complété notre secteur offensif. Le mercato reste ouvert et on continue à travailler pour renforcer l'effectif mais on ne sait pas encore si on va accueillir d'autres joueurs » a déclaré le vice-président de la Juventus pour Sky Sport . S’il ne ferme donc pas du tout la porte à une venue de Leandro Paredes, il ne s’est pas non plus engagé.

« Je ne sais pas s’il arrivera »