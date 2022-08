Foot - Mercato - OM

À peine arrivé à la Juventus, Milik fait ses adieux à l'OM

Ce vendredi, l’OM a officialisé le départ d’Arkadiusz Milik pour la Juventus. Le club marseillais avait besoin de vendre, et notamment dans le secteur de jeu offensif. Ainsi, le Polonais fait son grand retour en Serie A, un championnat qui lui avait manqué. Le désormais ex-attaquant olympien a donc publié son message d’adieu ce vendredi…

Après avoir recruté Luis Suarez et Alexis Sanchez cet été, l’OM avait besoin de se séparer d’au moins un joueur en attaque. Si Bamba Dieng semblait parti pour être le premier sacrifié, c’est finalement Arkadiusz Milik qui a fait ses valises. Ce vendredi, l’OM a en effet officialisé le départ du Polonais pour la Juventus ! Le joueur de 28 ans s’est donc engagé avec les Bianconeri sous la forme d’un prêt payant d’1M€ assorti d’une option d’achat de 7M€.

Thank you for the welcome, thank you for the amazing fans, thank you for the beautiful city, thank you for the team and the goals and emotions and results. Merci pour tout. 💙#allezom pic.twitter.com/ymaOsaehCQ