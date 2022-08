Foot - Mercato

Mercato : Un grand retour pour Cavani en Ligue 1 ?

Publié le 25 août 2022 à 19h30 par La rédaction

Courtisé depuis son départ libre de tout contrat de Manchester United, Edinson Cavani est lié à plusieurs clubs, alors que la fin du mercato approche à grands pas. Et un club de Ligue 1 serait particulièrement bien positionné, malgré une forte concurrence de la part de plusieurs clubs espagnols…

Et si Edinson Cavani refoulait les pelouses de Ligue 1 ? Après avoir passé plusieurs années au sein du PSG, El Matador était parti en direction de Manchester United en 2020. Après avoir donc passé 2 ans chez les Red Devils , l’attaquant uruguayen a quitté le club, libre de tout contrat. Et il serait désormais pisté par un club de Ligue 1, et plusieurs clubs de Liga seraient aussi entrés dans la danse…

L’OGC Nice à fond sur Edinson Cavani

En effet, d’après les informations de journaliste d’ ESPN Moi Llorens, Edinson Cavani serait sur les tablettes de l’OGC Nice. L’attaquant uruguayen aurait même reçu une offre concrète de la part des Aiglons , et cette offre serait actuellement la meilleure qui lui aurait été transmises. Un retour du Matador sur les pelouses de Ligue 1 ne serait donc pas complètement à écarter, même si cela semble se compliquer, notamment en raison du souhait du joueur…

Edinson Cavani veut la Liga

En effet, toujours d’après les informations de ce journaliste espagnol, Edinson Cavani souhaiterait rejoindre la Liga, et devrait donner sa réponse bientôt concernant sa prochaine destination. Il découvrirait ainsi un 4e grand championnat européen, après avoir déjà évolué en Série A (Palerme, Naples), en Ligue 1 (PSG) et en Premier League (Manchester United). Valence, qui semblait tenir la corde, serait par ailleurs en train de réfléchir à augmenter son offre afin de satisfaire au mieux les exigences du Matador . Enfin, Villarreal, un temps annoncé comme prétendant à la signature de l’ancien joueur d’Unai Emery, ne serait finalement plus dans les négociations.

La Real Sociedad en invité surprise ?