Une piste se refroidit pour Cavani,son retour en Ligue 1 se précise

Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United cet été, Edinson Cavani ne sait pas encore où il évoluera cette saison. Un retour en Ligue 1 a été évoqué pour l’international uruguayen, convoité par l’OGC Nice. Cette éventualité serait d’ailleurs en train de se préciser puisqu’une piste serait en train de se refroidir pour l’avenir d’Edinson Cavani.

En 2020, Edinson Cavani n’avait pas été prolongé par le PSG et avait donc quitté le club de la capitale et la Ligue 1. L’Uruguayen avait rejoint Manchester United à cette époque. Mais cet été, l’attaquant de 35 ans n’a pas étendu son engagement avec les Red Devils non plus. Edinson Cavani se retrouve ainsi de nouveau libre sur le marché des transferts. Ces derniers jours, un retour en Ligue 1 était évoqué pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Et cette éventualité serait en train de se préciser petit à petit.

🚨❌ #Villarreal-#Cavani, the feelings in these last hours are that the deal is almost off.🔥🤝 The 🇺🇾 striker is now evaluating other proposals: to date, #Valencia are leading the race. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato