PSG : Recalé, Campos espère toujours bouclé ce gros transfert

Publié le 28 août 2022 à 08h45 par Arthur Montagne

D'ici la fin du mercato, le PSG attend encore trois renforts et notamment un défenseur central. Dans cette optique, la grande priorité se nomme Milan Skriniar. Et alors que l'Inter Milan a ouvertement fermé la porte à un transfert de son international slovaque, Luis Campos continuerait son forcing en coulisses dans ce dossier.

Ce n'est plus un secret, le PSG souhaite animer cette fin de mercato. Et pour cause, bien que Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches soient venus renforcer l'effectif parisien, Christophe Galtier attend toujours trois nouveaux joueurs supplémentaires. Notamment un défenseur central. Dans cette optique, le PSG fait le forcing depuis les premières heures du mercato pour Milan Skriniar. Mais malgré des offres avoisinant les 60M€, l'Inter Milan se montre catégorique.

L'Inter recale le PSG pour Skriniar...

A tel point que c'est derniers jours, Giuseppe Marotta a mis fin aux spéculations concernant son défenseur central. « Milan Skriniar ne partira pas. Il restera avec nous à coup sûr. Les propriétaires ont décidé de ne pas se laisser tenter par l’offre du PSG. Je peux confirmer que c’est un joueur clé pour nous et qu’il va rester », assurait l'administrateur délégué de l'Inter Milan.

