PSG : Le clan Mauro Icardi annonce la couleur pour son transfert

Publié le 28 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Devenu indésirable aux yeux de l’ancienne direction sportive du PSG de Leonardo et surtout du comité de direction emmené par Luis Campos depuis cet été, Mauro Icardi est annoncé du côté de Galatasaray. Encore faudrait-il que cette opération se concrétise au vu des derniers éléments circulants dans la presse et de la déclaration de sa conjointe et représentante Wanda Nara.

Mauro Icardi ne devrait pas s’éterniser du côté du PSG. Certes, son contrat court jusqu’en juin 2024 au sein du club parisien. Néanmoins, il ne faudrait pas vraiment s’attendre à ce que l’Argentin honore son bail jusqu’à son terme. En effet, après avoir catégoriquement refusé de partir par le passé, il semblerait qu’Icardi se soit enfin résigné à plier bagage.

Icardi est prêt pour aller à Galatasaray et attend le feu vert du PSG

En effet, après que Monza ait fermé la porte concernant un potentiel transfert, Mauro Icardi semblait une nouvelle fois destiné à poursuivre au PSG. Néanmoins, Galatasaray pourrait bien sauver la mise du PSG. D’autant plus qu’Icardi aurait donné son aval pour rejoindre le club stambouliote comme La Repubblica et le10sport.com vous l’ont tour à tour affirmé, l’Argentin n’attendrait que le feu vert du PSG pour que cette opération se concrétise

Icardi attendrait la fin du mercato

Mais rien ne serait bouclé. D’après le journaliste Gianluigi Longari, les discussions se poursuivraient entre le PSG et Galatasaray afin qu’un accord soit convenu dans l’opération Icardi. Cependant, Mauro Icardi préférerait attendre la clôture du marché des transferts le 2 septembre afin d’avoir jusqu’au bout le maximum d’opportunités alors que le marché turc ne fermera ses portes que le 8 septembre.

« Je peux le conseiller ou lui donner un avis, mais c'est à lui de décider s'il quitte le PSG »