Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour cette priorité de Campos, c’est définitivement terminé

Bien que Luis Campos en fait une véritable priorité, Milan Skriniar ne devrait bel et bien pas s’engager en faveur du PSG, au grand dam du conseiller football du club de la capitale. C’est en effet ce qu’il faut tirer du discours de l’administrateur délégué de l’Inter.

Depuis sa nomination en tant que conseiller football du PSG, Luis Campos avait une priorité précise en tête pour renforcer la défense centrale de Christophe Galtier : recruter Milan Skriniar. D’ailleurs, un accord contractuel avait même été trouvé avec l’international slovaque sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2023.

Cependant, les dirigeants de l’Inter se sont toujours montrés particulièrement gourmands. Lorsque le PSG proposait une offre de 50M€, puis de 55M€ en incluant un joueur, la direction de l’Inter s’est toujours opposée à la proposition parisienne selon L’Équipe . Et même celle de 60M€ formulée récemment. À présent, ce serait terminé pour Milan Skriniar et le PSG.

Inter CEO Marotta: “Milan Škriniar will not leave, he will stay with us for sure. Owners have decided not to be tempted by Paris Saint-Germain bid and approaches”. 🚨🔵 #transfers“I can confirm that he’s key player for us and he’ll stay”. pic.twitter.com/Qpk1ESgLdV