Mercato - PSG : Un transfert à 82M€ est bouclé en coulisses

Publié le 26 août 2022 à 21h45 par Quentin Guiton

D’ici la fin du mercato, le PSG veut encore recruter trois joueurs, dont un défenseur central. Depuis plusieurs semaines, la grande priorité de Luis Campos était Milan Skriniar. Mais cette piste n’a finalement pas abouti. Le PSG s’était alors tourné vers un plan B avec Wesley Fofana. Mais là encore, la cible viendrait de s’envoler…

Le mercato fermera ses portes dans quelques jours et le PSG n’a toujours pas trouvé son défenseur central ! Depuis plusieurs semaines, Luis Campos travaille sur sa grande priorité : Milan Skriniar. Seulement, le Slovaque ne devrait finalement pas débarquer, l’Inter s’étant toujours montrée trop gourmande. Après de nombreuses offres rejetées, les Nerazzurri ont même décidé de stopper les négociations pour Milan Skriniar, désormais plus proche d’une prolongation. Ainsi, Luis Campos avait déjà réfléchi à une alternative en la personne de Wesley Fofana.

Le PSG veut Fofana mais…

Ainsi, le défenseur de Leicester City aurait tapé dans l’œil du PSG. Cependant, le club de la capitale n’est pas le seul sur la piste du Français. En effet, Chelsea en aurait fait sa priorité. D’ailleurs, Wesley Fofana aurait une nette préférence pour un transfert chez les Blues. Mais jusqu’à maintenant, toutes les offres londoniennes avaient été refusées, de quoi encore laisser un espoir au PSG…

Accord Chelsea-Leicester à 82,5M€ pour Fofana !