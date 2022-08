Foot - Mercato - PSG

Mercato : Wesley Fofana a fait son choix pour son transfert

Dans l’optique de renforcer sa défense avant la fin de ce mercato, le Paris Saint-Germain a coché le nom de Wesley Fofana. Chelsea est aussi sur le coup et le club est même très avancé dans le dossier. Les Blues auraient déjà proposé trois offres à Leicester, mais toutes refusées. Du côté du défenseur français, son choix est d’ores et déjà fait.

Alors que le PSG cherche toujours un défenseur dans cette fin de ce mercato, le profil de Wesley Fofana plairait à Luis Campos. Alors que le club de la capitale reste plutôt discret dans le dossier, Chelsea, très intéressé, se montre beaucoup plus avenant pour s’attacher les services du défenseur français. Les Blues auraient déjà envoyé trois offres à Leicester, qui a refusé ces propositions.

It's not over yer for Wesley Fofana to Chelsea. Wesley's pushing to join Chelsea, it's his dream and 'obsession' so negotiations are expected to continue after £70m bid turned down. 🔵 #CFCTalks are still ongoing with intermediaries in order to find the best solution soon. pic.twitter.com/WBj23Z4ugc