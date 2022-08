Foot - Mercato - PSG

Pour cette opération à 15M€, Campos peut remercier... Di Maria

Publié le 28 août 2022 à 11h15 par Pierrick Levallet

Annoncé sur le départ ces dernières semaines, Leandro Paredes se rapprocherait de plus en plus de la Juventus. Le dossier ne serait plus vraiment loin d’être bouclé. Le joueur de 28 ans devrait s’engager sous la forme d’un prêt payant avec une option d’achat possiblement obligatoire. Et Angel Di Maria y serait pour quelque chose.

Le mercato estival ferme ses portes dans quelques jours, mais Luis Campos espère toujours boucler quelques coups, notamment dans le sens des départs. Après celui d’Ander Herrera, officialisé ces dernières heures, Leandro Paredes pourrait lui aussi quitter le PSG prochainement. L’international argentin est dans le viseur de la Juventus depuis un certain temps maintenant. Et Christophe Galtier en est parfaitement conscient.

Paredes se rapproche de la Juventus

En conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier avait d’ailleurs révélé qu’il était au courant des contacts entre la Juventus et Leandro Paredes : « Je sais qu’il y a beaucoup d’échanges, il y en a eu entre les deux clubs, j’ai lu qu’il y en avait eu entre Leandro et la Juventus, ce qui est normal dans une période de mercato, mais à l’heure où l’on se parle Leandro est un joueur du Paris Saint-Germain. » Récemment, on parlait d’un prêt payant de 2 ou 3M€ avec une option d’achat de 15M€ possiblement obligatoire sous certaines conditions pour Leandro Paredes. Le dossier serait proche d’être bouclé. Et Luis Campos pourra très certainement remercier un ancien joueur du PSG.

Di Maria n’y est pas pour rien