Foot - PSG

Vers un nouveau carnage du PSG en Ligue 1 ?

Publié le 26 août 2022 à 18h00 par La rédaction

C’est sûrement l’affiche de la quatrième journée de Ligue 1, dimanche, en clôture. Le PSG, auteur d’un début de saison tonitruant, reçoit Monaco, troisième de Ligue 1 l’année dernière. Les Monégasques, en difficulté après un début de saison moyen, peuvent connaître une terrible désillusion au Parc des Princes.

La première grande affiche de la saison de Ligue 1 opposera le PSG à Monaco, dimanche soir, au Parc des Princes mais on ne peut pas dire que les deux équipes connaissent la même fortune depuis le début du mois d’août. Du côté des Monégasques, des questions commencent déjà à se poser sur leur capacité à rebondir s’ils subissent un autre grand échec. Les Parisiens, eux, connaissent sûrement le début de saison le plus prolifique de l’histoire du Championnat de France. Après des victoires très larges face à Clermont, Montpellier et un spectacle à Lille, ils caracolent en tête de Ligue 1, ayant déjà inscrit 17 buts.

Monaco sur la descente

Le destin de Monaco dans cette saison peut vite basculer si le club ne se révèle pas de ce début de saison chaotique. Éliminés lors des barrages de la Ligue des champions il y a deux semaines, les Monégasques sont en difficulté, notamment après cette lourde défaite à domicile le week-end dernier face à Lens (4-1). Pointant à la onzième place du classement après trois journées, Monaco traîne un peu sa peine.

PSG : Après le clash Neymar-Mbappé, Al-Khelaïfi sort du silence https://t.co/z7moES8KOc pic.twitter.com/EIO3VrfjNp — le10sport (@le10sport) August 25, 2022

Les stars sont en forme !

Pourtant, il va falloir se ressaisir assez vite car le prochain voyage de Ligue 1 prévu est celui à Paris. Les grandes stars parisiennes sont très en forme et un nouveau festival pourrait avoir lieu dimanche. Le PSG vient de gagner 7-1 face à Lille, un score qui rappelle le match entre Paris et Monaco à la fin de la saison 2017-2018, conclu sur la même marque.

Nouveau festival inévitable ?

Même si tout est possible au football, on voit mal comment le PSG pourrait tomber dans un piège face à Monaco. Au Parc des Princes, les stars seront a priori bien là pour le spectacle et les Parisiens pourront continuer leur festival de buts depuis le début de la saison. Avec un trio d’attaque phénoménal, Paris n’a aucune raison de s’arrêter en si bon chemin. Pour mettre un peu plus la tête sous l’eau de leurs rivaux monégasques, les Parisiens pourront même compter sur une entente retrouvée après une inquiétude concernant la relation entre Mbappé et Neymar. Les deux joueurs sont apparus très complices face à Montpellier et il n’y a plus de doutes. La suite du show est pour dimanche