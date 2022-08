Foot - PSG

PSG : Nasser Al-Khelaïfi s’exprime sur la polémique Mbappé

Publié le 25 août 2022 à 21h45 par La rédaction

Alors que des tensions étaient apparues autour de Kylian Mbappé, l’ambiance au sein du groupe du PSG s’est améliorée. Après que Christophe Galtier a mis les choses au clair concernant l’affaire du penaltygate entre Neymar et Kylian Mbappé, c’est au tour du président du PSG de s’exprimer sur les différentes polémiques autour de l’attaquant français.

Malgré un début de saison parfait pour le PSG, l’ambiance au sein du groupe ne semblait pas idéale. Alors que des tensions avaient l’air d’apparaître après la victoire face à Montpellier, Christophe Galtier avait tenu à rétablir la vérité.

Mercato - PSG : Campos accélère, une opération à 15M€ est bouclée https://t.co/H8asn9IPmE pic.twitter.com/Ihtyvv8ebl — le10sport (@le10sport) August 25, 2022

« Ce sont des joueurs qui ont envie de réussir »

Juste avant la rencontre face au LOSC le week-end, Christophe Galtier s’était exprimé au micro de Prime Vidéo concernant l’ambiance au sein du groupe. « Ce sont des joueurs qui ont envie de réussir, et ont peut-être une revanche à prendre de manière collective par rapport à la saison dernière malgré le titre de champion obtenu. Ce groupe vit bien ensemble, il y a des relations entre les uns et les autres au quotidien »

« Au sujet de Kylian Mbappé, il n'y a aucun problème »