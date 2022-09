Foot - Mercato - PSG

Al-Khelaïfi connait le danger pour la suite du feuilleton Skriniar

Publié le 5 septembre 2022 à 13h15 par Axel Cornic

Après l’échec de cet été, le Paris Saint-Germain n’a pas jeté l’éponge pour Mila Skriniar, qui semble rester la grande priorité pour renforcer la défense de Christophe Galtier. Le 1er janvier prochain, le Slovaque sera en effet libre de discuter avec d’autres clubs, puisque son contrat se termine dans moins d’un an. Mais l’Inter souhaite éviter un tel scénario...

Est-ce que le PSG réussira à se rattraper en janvier pour Milan Skriniar ? Le président Nasser Al-Khelaïfi a pris les choses en main en fin du mercato et après avoir mis une énorme pression sur son homologue interista Steven Zhang, il semble décidé à poursuivre son travail en vue du mois de janvier.

La prolongation de Skriniar, une priorité pour l’Inter

Ce dimanche, TMW met en garde le PSG, expliquant que la prolongation de Milan Skriniar sera la grande priorité de l’automne pour l’Inter. Après avoir résisté aux offensives parisiennes, les Nerazzurri n’ont aucune envie de voir leur joueur filer gratuitement dans moins d’un an.

Un salaire doublé au PSG ?

La tâche s’annonce toutefois dantesque, puisque le PSG offrirait tout simplement le double de l’Inter. On parle d’un salaire de 10M€ par an hors bonus et primes à la signature, alors que du côté de Milan on serait pour le moment aller jusqu’à 5,5M€ hors bonus pour le moment.