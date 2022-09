Foot - Mercato - PSG

PSG : Skriniar n’est pas le seul échec du mercato

Publié le 2 septembre 2022 à 13h35 par Guillaume de Saint Sauveur

En plus de son échec cuisant avec le faux transfert de Milan Skriniar qui était pourtant une priorité et qui a fait l’objet de négociations intensives en fin de mercato, le PSG n’a plus non plus réussi à attirer le buteur tant attendus par Christophe Galtier et Luis Campos. Retour sur cet autre raté de l’été.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG a longtemps fait le forcing auprès de l’Inter Milan pour recruter Milan Skriniar cet été, mais le club nerazzurro n’a rien lâché. Dans sa volonté de basculer à trois défenseurs centraux dans son nouveau système et pour pallier aux départs de Thilo Kehrer (West Ham) et Abdou Diallo (RB Leipzig), Christophe Galtier avait donc chargé Luis Campos de faire venir Skriniar, d’autant que ce dernier n’avait plus qu’une année de contrat avec l’Inter. Mais l’opération a capoté.

Le PSG a échoué pour Skriniar

Interrogé mardi dernier en conférence de presse, Christophe Galtier gardait pourtant espoir dans ce dossier : « Je ne peux pas vous dire que c'est complètement fini. Il y a toujours des surprises dans le mercato. Skriniar est un joueur ciblé depuis longtemps. Les négociations sont très difficiles avec l'Inter, il faut respecter leur position. Mais tout est possible », confiait l’entraîneur du PSG. Mais finalement, même si Nasser Al-Khelaïfi a pris le dossier en main en formulant plusieurs offres de dernière minute, l’Inter Milan n’avait aucune intention de céder Skriniar en dessous de 80M€. Et la piste s’est éteinte jeudi soir, dans les derniers instants du mercato, provoquant de grosses frustrations en interne. Mais il ne s’agit pas du seul échec…

Le PSG voulait un buteur

En effet, en plus d’un nouveau défenseur central, le PSG a envisagé durant tout l’été de faire venir un pur buteur, considérant que l’arrivée d’Hugo Ekitike ne remplissait pas cette case. La première piste de Luis Campos à cet effet avait été Gianluca Scamacca, mais le buteur italien avait finalement rejoint West Ham pour 36M€. Par la suite, de nombreux profils offensifs ont été évoqués pour le PSG, comme Rafael Leao (Milan AC), Marcus Rashford (Manchester United) ou encore Gonçalo Ramos (Benfica), mais rien de vraiment concret.

Un intérêt pour Gaëtan Laborde ?

Jeudi soir, au micro de RMC Sport dans l’émission l’After Foot, Daniel Riolo a même fait une révélation pour le moins improbable en indiquant que Luis Campos avait songé à faire venir Gaëtan Laborde au PSG et que cette piste avait été validée par Christophe Galtier. Une offre aurait même été formulée, mais finalement, ce dossier n’a pas été plus loin que cette simple marque d’intérêt, et Laborde a finalement signé à l’OGC Nice. De son côté, le PSG n’a jamais réussi à attirer le buteur tant attendu…