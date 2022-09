Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos a tenté un transfert improbable en attaque

Publié le 2 septembre 2022 à 10h15 par Axel Cornic

Pour renforcer l’attaque du Paris Saint-Germain, Luis Campos et Christophe Galtier ont étudié plusieurs pistes au cours de ce mercato estival, avec Carlos Soler qui est notamment arrivé dans les toutes dernières heures. Mais le duo fort parisien semblait avoir une autre cible en tête, avec un attaquant français très connu en Ligue 1, qui ne serait autre que Gaetan Laborde.

Le mercato estival a été très animé au PSG, surtout en attaque. Luis Campos a souhaité doubler chaque poste offensif, avec notamment Carlos Soler qui est arrivé le jour de la deadline. Hugo Ekitike avait également été recruté beaucoup plus tôt cet été, avec Pablo Sarabia qui a finalement été gardé après un prêt très convaincant au Sporting.

Mercato - PSG : Tout juste parti, Leandro Paredes justifie son transfert https://t.co/sAm40WxuCT pic.twitter.com/LxMfuqBsa2 — le10sport (@le10sport) September 2, 2022

Galtier et Campos voulaient Laborde

Un tout autre profil semblait pourtant être visé. D’après les informations de Daniel Riolo, le PSG aurait sérieusement pensé à Gaetan Laborde. Ce semblait être apprécié par Christophe Galtier et Luis Campos aurait formulé une offre, mais l’attaquant a finalement quitté le Stade Rennais pour rejoindre l’OGC Nice.

En défense, ça va être très compliqué pour le PSG