Transferts - PSG : Un coup surprise avant la fin du mercato ?

Publié le 1 septembre 2022 à 16h15 par Thomas Bourseau

Avant la clôture du mercato estival, le PSG travaillerait pour boucler le transfert de Milan Skriniar alors que Carlos Soler est toujours attendu à Paris. En coulisse, le comité de direction du Paris Saint-Germain aimerait placer un joueur important du groupe entraîné par Christophe Galtier dans un autre club.

À Paris, tout semble s’accélérer en cette dernière journée de mercato estival. Alors qu’Idrissa Gueye et Layvin Kurzawa seraient proches de respectivement rejoindre Everton et Fulham, les dirigeants du PSG ne sembleraient pas à être prêts à lâcher l’affaire pour Milan Skriniar et ce, bien que l’Inter se soit montrée publiquement réticente à un transfert du défenseur slovaque. Résultat, le PSG devrait pousser sur ce dossier jusqu’aux ultimes heures du mercato estival.

Le PSG veut boucler un départ d’envergure

Le dossier Skriniar ne serait pas la seule opération chaude sur laquelle la direction du PSG plancherait. Et si le club parisien parvenait à boucler un joli coup inespéré et surtout inattendu en cette fin de mercato estival ? En sous-marin, il semblerait que le comité de direction du Paris Saint-Germain travaillerait sur un départ et pas n’importe lequel. D’après les informations de José Felix Diaz, journaliste pour Marca , tout le monde serait sur le pont à Paris pour placer un « joueur important » de l’effectif de Christophe Galtier ailleurs. Reste à savoir lequel des joueurs du PSG en question il s’agit.

El @PSG_espanol se mueve para intentar colocar a un jugador importante… — José Félix Díaz (@jfelixdiaz) September 1, 2022

En attendant Carlos Soler