PSG : Galtier confirme ses deux grandes priorités du mercato

Publié le 30 août 2022 à 14h35 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 30 août 2022 à 14h40

Alors que le PSG accélère dans cette dernière ligne droite du mercato estival et cible encore plusieurs renforts de taille pour compléter l’effectif de Christophe Galtier, l’entraîneur parisien a fait un gros point sur les possibles transferts à venir. Et il confirme son intérêt pour Fabian Ruiz ainsi que Milan Skriniar.

Après avoir enregistré cet été les arrivées de Vitinha (22 ans, 40M€), Hugo Ekitike (22 ans, prêt avec option d’achat de 35M€), Nordi Mukiele (24 ans, 15M€) et Renato Sanches (25 ans, 15M€), le PSG ne lâche rien dans cette dernière ligne droite du mercato estival. En effet, plusieurs renforts sont encore attendus par Luis Campos et Christophe Galtier, qui continuent de scruter de très près le marché des transferts…

Ça bouge pour Carlos Soler

Comme l’a révélé la Cadena Cope mardi matin, le PSG a bougé ses pions pour Carlos Soler (25 ans), le milieu de terrain du FC Valence, et L’EQUIPE a d’ailleurs confirmé dans la journée le vif intérêt porté par Luis Campos au joueur espagnol. L’opération pourrait avoisiner les 15/17M€ puisque Soler n’a plus qu’une seule année de contrat avec le FC Valence. Mais en attendant que cette nouvelle piste brûlante du mercato ne progresse, Galtier tente de faire venir deux cibles de longue date au PSG…

Galtier méfiant pour Fabian Ruiz

En effet, le PSG semble tout proche d’annoncer le transfert d’un autre milieu de terrain espagnol en la personne de Fabian Ruiz (26 ans) qui devrait débarquer de Naples dans les prochaines heures. Montant de l’opération : 25M€. Mais en conférence de presse ce mardi, Christophe Galtier s’est néanmoins montré prudent sur l’issue de ce feuilleton : « Vous avez l'information comme quoi Fabian Ruiz est très proche du PSG. Il va y avoir aussi des départs de notre coté. On avait ciblé Ruiz depuis longtemps, et il y a des discussions. Mais rien n'est encore officiel. On a déjà vu par le passé des signatures acquises qui ne se sont finalement pas faites », a indiqué l’entraîneur du PSG.

Skriniar, ça coince…