PSG : Galtier se lâche sur le transfert de Fabian Ruiz

Publié le 30 août 2022 à 13h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le transfert de Fabian Ruiz au PSG est annoncé comme étant imminent, Christophe Galtier s’est confié sur ce dossier majeur de la fin du mercato. Et l’entraîneur parisien, qui confirme des négociations intensives avec Naples pour le milieu de terrain espagnol, affiche néanmoins une certaine méfiance.

Si le PSG a activé une nouvelle piste inattendue ces dernières heures avec Carlos Soler (25 ans) du FC Valence, c’est un autre milieu de terrain espagnol qui semble sur le point de débarquer au Parc des Princes : Fabian Ruiz (26 ans). En effet, le joueur de Naples est attendu à Paris dans les prochaines heures pour boucler son transfert, estimé à 25M€.

Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour cette recrue surprise https://t.co/Xn6sLWvolH pic.twitter.com/Jw3ViE4oNd — le10sport (@le10sport) August 30, 2022

« On a ciblé Ruiz depuis longtemps »

Interrogé en conférence de presse ce mardi, Christophe Galtier a fait le point sur ce dossier brûlant du mercato et a confirmé les négociations entre le PSG et Naples : « Vous avez l'information comme quoi Fabian Ruiz est très proche du PSG. Il va y avoir aussi des départs de notre coté. On avait ciblé Ruiz depuis longtemps, et il y a des discussions », indique Galtier.

Galtier reste prudent