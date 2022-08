Foot - Mercato - PSG

PSG : C’est confirmé, une recrue surprise se rapproche

Publié le 30 août 2022 à 11h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En plus de la signature imminente de Fabian Ruiz qui débarque dans le cadre d’un transfert avoisinant les 25M€, le PSG s’attaque au profil de Carlos Soler. Le milieu de terrain espagnol du FC Valence, courtisé à la dernière minute par Luis Campos, aurait déjà un accord avec le PSG… Explications.

Interrogé en conférence de presse vendredi dernier, Christophe Galtier annonçait du mouvement au PSG dans cette dernière ligne droite du mercato estival : « Dans les prochains jours, ça va beaucoup bouger. Certains sont en instances de départ, d'autres attendent pour nous rejoindre. Nous avons identifié les postes où nous devons nous renforcer. Je ne sais pas si on y arrivera. Plus tard ça arrive, plus dur ce sera de les intégrer mais ce sont de grands joueurs qui ont la capacité de s'adapter plus vite », a indiqué l’entraîneur du PSG.

Fabian Ruiz, c’est bouclé

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG s’apprête à boucler dans les prochaines heures le recrutement de Fabian Ruiz (26 ans), qui débarque en provenance de Naples pour un transfert estimé à 25M€. Un nouveau renfort dans l’entrejeu pour Christophe Galtier après les arrivées de Vitinha (40M€) et Renato Sanches (15M€), qui semble d’ailleurs confirmer les départs imminents de Leandro Paredes pour la Juventus et Idrissa Gueye à Everton, même si ces deux dossiers peinent encore à être finalisés. Et ce n’est pas tout…

L’étranger rumeur Carlos Soler

Ces dernières heures, la Cadena Cope a lâché une petite bombe en indiquant que le PSG s’attaquait au profil de Carlos Soler (25 ans), le milieu de terrain espagnol du FC Valence, et qu’une offre comprise entre 15 et 17M€ allait être formulée par Luis Campos pour racheter sa dernière année de contrat. Une information pour le moins inattendue avec le transfert déjà acté de Fabian Ruiz, et pourtant, Campos semble bel et bien nous réserver une surprise de dernière minute sur le mercato du PSG.

PSG y Valencia esperan cerrar hoy el traspaso de Carlos Soler. La distancia entre clubes es reducida.La operación puede sellarse por unos 17/18M + 5 variables. Entre el jugador y el PSG, todo OK.@partidazocope informó del firme interés del PSG.@tjuanmarti 🤝 @matteomoretto pic.twitter.com/6tbHTpGkAu — Relevo (@relevo) August 30, 2022

Un accord annoncé entre Soler et le PSG