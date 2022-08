Foot - Mercato - PSG

PSG : Après Ruiz, Campos tente un transfert de dernière minute

Publié le 30 août 2022 à 08h15 par Guillaume de Saint Sauveur

En plus du transfert de Fabian Ruiz qui semble bien parti pour être bouclé dans les prochaines heures, le PSG tenterait un énorme coup de dernière minute en Espagne puisqu’une offre comprise entre 15 et 17M€ serait déjà en préparation pour Carlos Soler, le milieu de terrain du FC Valence.

Ce n’est plus un secret pour personne, Fabian Ruiz (26 ans) s’apprête à quitter Naples pour rallier le PSG dans le cadre d’un transfert à 25M€, et le deal pourrait même être officialisé ce mardi. Le milieu de terrain espagnol est attendu dans la capitale pour y passer sa visite médicale, mais en plus de Ruiz, Luis Campos réserve peut-être une autre surprise dans cette dernière ligne droite du mercato.

Le PSG s’attaque à Carlos Soler !

La Cadena Cope lâche une petite bombe ce mardi en annonçant qu’une offre devrait être transmise dans les prochaines heures par le PSG au sujet de Carlos Soler (25 ans), le milieu de terrain du FC Valence qui n’a plus qu’une année de contrat avec son club.

💥 Informa @pedro_morata🇫🇷 El @PSG_inside va a tratar de cerrar el fichaje de @Carlos10Soler en las próximas horas💰 Estarían dispuestos a pagar, por el jugador del @valenciacf, entre 15 y 17 millones de euros📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/VvMMZQwUpe — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 29, 2022

Un transfert entre 15 et 17M€

Selon le média ibérique, Luis Campos a programmé une offensive comprise entre 15 et 17M€ pour tenter de convaincre le FC Valence de laisser partir Soler plutôt que de prendre le risque de le perdre gratuitement en 2023. Le PSG pourrait donc finalement boucler l’arrivée de deux milieux espagnols avant la clôture du mercato…