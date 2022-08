Foot - Mercato - PSG

Campos a prévenu Galtier, la cinquième recrue du mercato arrive

Publié le 29 août 2022 à 18h10 par Pierrick Levallet mis à jour le 29 août 2022 à 18h11

Après Renato Sanches et Vitinha, Luis Campos serait sur le point d’officialiser une nouvelle arrivée dans le milieu de terrain du PSG. La venue de Fabian Ruiz en provenance du Napoli est en effet imminente, et Luis Campos aurait déjà prévenu Christophe Galtier qu’il pourra compter sur l’international espagnol dans les prochains jours.

Malgré les arrivées de Renato Sanches et de Vitinha, le PSG souhaitait compter sur un autre renfort dans l'entrejeu pour cette saison. Luis Campos s’est alors mis au travail et a jeté son dévolu sur Fabian Ruiz. Alors que les négociations semblaient patiner, le dossier a subitement accéléré ces derniers jours. Le conseiller sportif du PSG ne serait plus très loin de boucler le transfert du joueur du Napoli. Et les détails de l’opération auraient déjà filtré.

Fabian Ruiz arrive au PSG

Selon la Gazzetta dello Sport , Fabian Ruiz va s’engager pour les cinq prochaines années au PSG. Il devrait percevoir un salaire de 5M€ par saison, tandis que le montant du transfert devrait s’élever à 25M€. Luis Campos touche au but dans ce dossier et il en aurait déjà informé quelques personnes en interne.

Campos a tenu Galtier au courant