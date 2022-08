Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos se lance dans un nouveau dossier à 70M€ sur le mercato

Publié le 29 août 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

D'ici la fin du mercato, le PSG cherchera à recruter un nouveau défenseur central. Pendant de longues semaines, la priorité de Luis Campos se nommait Milan Skriniar. Mais l'Inter campe sur ses positions dans ce dossier, poussant le club de la capitale à revoir ses plans. Dans cette optique, la piste menant à Axel Disasi prend de l'ampleur, mais si le joueur semble intéressé par la perspective de rejoindre le PSG, l'AS Monaco ne compte pas lâche si facilement son défenseur central.

Le mercato ferme ses portes dans quelques jours, et le PSG a encore du pain sur la planche. Christophe Galtier attend effectivement trois nouveaux renforts d'ici jeudi. Le premier d'entre eux sera Fabian Ruiz qui va arriver à Paris dans les prochaines heures afin de venir offrir une nouvelle solution aux Parisiens dans l'entrejeu. Mais ce n'est pas terminé puisque le PSG souhaite encore attirer un défenseur central. Dans cette optique, Milan Skriniar est la priorité de Luis Campos depuis de nombreuses semaines. Mais les négociations n'avancent pas puisque l'Inter Milan se montre inflexible. Par conséquent, une nouvelle piste est activée.

Disasi, la nouvelle piste chaude du PSG

En effet, selon les informations de Prime Video , le PSG et l'AS Monaco auraient intensifié leurs négociations pour le transfert d'Axel Disasi. Auteur d'une performance exceptionnelle dimanche lors du nul au Parc des Princes (1-1), l'ancien Rémois serait d'ailleurs très intéressé à l'idée de s'engager avec le club de la capitale. A tel point que, selon les informations de Foot Mercato , Axel Disasi aurait même annoncé à ses coéquipiers son intérêt pour le PSG. Mais encore faut-il convaincre l'AS Monaco, ce qui semble être la partie la plus délicate de ce dossier.

L'AS Monaco ne fera aucun cadeau au PSG

En effet, après le match contre le PSG, Philippe Clément s'est montré catégorique concernant les rumeurs envoyant Axel Disasi à Paris. « C’est normal, il y a beaucoup d’intérêt pour les joueurs de Monaco. Nous avons beaucoup de jeunes talents. Des joueurs peuvent partir, mais seulement avec un prix qui est bien pour le club. Et je ne pense pas que ce soit le cas avec Benoit (Badiashile) ou Axel (Disasi) pour le moment, parce qu’il faudra un prix exceptionnel », assurait l'entraîneur de l'AS Monaco au micro de Prime Video . Et selon les informations de Media Foot , ce prix exceptionnel réclamé par le club du Roche est de 70M€. Pour le moment, le PSG ne serait pas disposé à lâcher plus de 50M€.

