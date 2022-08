Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour ce transfert, Campos reçoit une réponse à 70M€

Publié le 29 août 2022 à 16h10 par Arthur Montagne

Auteur d'une énorme performance sur la pelouse du Parc des Princes, Axel Disasi semble avoir fini de convaincre le PSG de tenter de le recruter. En effet, le défenseur de l'AS Monaco semble être le joueur choisi par Luis Campos afin d'oublier la piste menant à Milan Skriniar. Mais il faudra encore convaincre l'AS Monaco.

Face à l'inflexibilité de l'Inter Milan dans les négociations pour le transfert de Milan Skriniar, le PSG aurait revu ses plans. En effet, selon les informations de Prime Video , le nouvelle piste de Luis Campos pour renforcer le secteur défensif parisien se nommerait Axel Disasi. Le défenseur de l'AS Monaco serait d'ailleurs très chaud à l'idée de rejoindre le club de la capitale. Mais les Monégasques le sont beaucoup moins.

«Il faudra un prix exceptionnel»

En effet, dimanche soir, après le match nul entre le PSG et l'AS Monaco, Philippe Clément s'est montré assez clair sur les rumeurs concernant Axel Disasi : « C’est normal, il y a beaucoup d’intérêt pour les joueurs de Monaco. Nous avons beaucoup de jeunes talents. Des joueurs peuvent partir, mais seulement avec un prix qui est bien pour le club. Et je ne pense pas que ce soit le cas avec Benoit (Badiashile) ou Axel (Disasi) pour le moment, parce qu’il faudra un prix exceptionnel. »

Monaco réclame 70M€