Paredes, Kurzawa, Disasi… Toutes les infos mercato du 29 août

Publié le 29 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato fermera prochainement ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Ça part dans tous les sens pour Paredes

La presse italienne s'agite ce lundi au sujet du transfert de Leandro Paredes ! De leur côté, La Stampa et Tuttosport annoncent un accord entre le PSG et la Juventus Turin, précisant même que le milieu de terrain argentin est attendu ce lundi dans le Piémont pour passer sa visite médicale avec la Juve. Mais de son côté, Sky Italia est beaucoup plus sceptique sur l'issue de ce feuilleton et indique que les deux clubs galèrent toujours autant à trouver un accord. Le média transalpin précise d'ailleurs qu'un plan B a été activé par la Juventus pour anticiper un échec avec Paredes, qui mène à Douglas Luiz (Aston Villa).



PSG : Kurzawa vendu pour 9M€ à Fulham ?

Layvin Kurzawa vers Fulham, ça se précise ! Le latéral gauche français, totalement mis de côté depuis plus d'un an par le PSG, fait l'objet de discussions intensives avec le club anglais. Fabrizio Romano annonce ce lundi que les négociations sont en train de s'accélérer entre les deux clubs, et de son côté, Paris Fans évoque même un accord sur la base d'un transfert à 5M€ + 4M€ de bonus pour Kurzawa à Fulham.



Le PSG à fond sur Disasi, le joueur réagit

Alors que le PSG et l'AS Monaco se sont quittés dos à dos dimanche soir en championnat (1-1), Axel Disasi a profité de l'occasion pour évoquer l'intérêt que lui porterait Luis Campos sur le mercato : « Il y a des rumeurs, c’est normal on est en période de mercato. Je sais qu’on s’occupe de moi sur ce point-là. Je ne me prends pas la tête, je me concentre sur mon football. Aujourd’hui, je suis à l’AS Monaco et je vis des moments plaisants donc je ne me prends pas la tête », a indiqué le défenseur monégasque au micro de Prime Video . D'ailleurs, selon les révélations du journaliste Saber Desfarges, le PSG et l'AS Monaco ont accéléré leurs négociations pour le transfert de Disasi, et une offre pourrait même être dégainée dans les prochains jours.



Sofiane Diop file à l'OGC Nice pour 22M€

Comme prévu, Sofiane Diop (22 ans) s'apprête bel et bien à quitter l'AS Monaco pour prendre la direction de l'OGC Nice. RMC Sport annonce ce lundi matin un accord total, à hauteur de 22M€, pour le transfert du milieu offensif international espoirs qui restera donc sur la Côte d'Azur.



