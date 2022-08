Foot - Mercato - PSG

Le PSG boucle un transfert, deux nouveaux renforts en préparation

Publié le 29 août 2022 à 23h30 par Bernard Colas

Annoncé en Italie ces dernières heures, le transfert de Fabian Ruiz vers le PSG est désormais bouclé. Le club de la capitale est parvenu à trouver un accord avec le Napoli, et l’Espagnol est désormais attendu pour passer sa visite médicale avant de signer son contrat. Un cinquième renfort pour l’écurie parisienne, qui espère encore deux autres arrivées.

À l’approche de la fin du mercato estival, le PSG est sur tous les fronts. Antero Henrique s’active en interne pour boucler le départ de plusieurs joueurs, dont Idrissa Gueye, Keylor Navas ou encore Leandro Paredes, proches de la sortie. Dans le sens des arrivées, cela bouge aussi. Après Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, Christophe Galtier attend d’autres renforts et espère les obtenir le plus rapidement possible comme l’a clairement expliqué l’entraîneur du PSG vendredi en conférence de presse.

« Ça va beaucoup bouger », avait prévenu Galtier

« Ces derniers jours, ça va beaucoup bouger. Des joueurs sont en instance de départ, d’autres attendent pour venir nous rejoindre, et on verra comment cela va finir. Je le répète encore une fois, nous avons identifié les postes sur lesquels nous devons nous renforcer, prendre des joueurs qui seront des valeurs ajoutées, est-ce que ça sera fait ou pas ? Je ne le sais pas , avait indiqué Christophe Galtier face aux journalistes. Évidemment, plus tard ça arrive, plus c’est difficile à intégrer, mais généralement, les joueurs qui viennent au Paris Saint-Germain sont des joueurs de très haut niveau, qui ont aussi cette capacité à pouvoir s’intégrer rapidement. Mais évidemment que plus tôt les joueurs arrivent, mieux c’est, mais c’est encore l’incertitude et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. On n’est pas le seul grand club à se retrouver dans cette situation, il faut s’adapter et faire en sorte d’avoir le meilleur effectif possible pour être performant sur toutes les compétitions . » Alors que le mercato ferme ses portes jeudi soir, l’entraîneur du PSG est sur le point d’obtenir satisfaction dans l’entrejeu.

Galtier tient son milieu, arrivée de Fabian Ruiz mardi

Priorité du PSG ces dernières semaines au milieu de terrain, Fabian Ruiz va poser ses valises dans la capitale française très prochainement. D’après RMC , le joueur du Napoli est attendu à Paris ce mardi afin d'y passer sa visite médicale. Si les examens médicaux se déroulent comme prévu, Fabian Ruiz s’engagera alors pour cinq ans avec le PSG, soit jusqu'en 2027. Une information également partagée par le journaliste Fabrizio Romano ce lundi soir, annonçant une indemnité de transfert comprise entre 22 et 23M€, qui pourrait atteindre 25M€ bonus compris selon Abdellah Boulma. Montant évoqué par la presse italienne dernièrement.

Le PSG espère maintenant un défenseur et un attaquant