PSG : Coup de tonnerre dans ce dossier brûlant du mercato

Publié le 29 août 2022 à 10h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Dans cette dernière ligne droite du mercato estival, le PSG entend encore se débarrasser de plusieurs éléments indésirables, et Leandro Paredes en fait bien évidemment partie. Un accord semblait avoir été trouvé avec la Juventus Turin, mais la presse italienne relance une nouvelle fois le feuilleton…

En plus des ventes de Marcin Bulka (OGC Nice, 2M€), Alphonse Areola (West Ham, 9,5M€), Thilo Kehrer (West Ham, 12M€) et Arnaud Kalimuendo (Rennes, 20M€) ces dernières semaines, le PSG a en plus acté les départs en prêt de Colin Dagba (RC Strasbourg), Georginio Wijnaldum (AS Rome), Eric Junior Dina-Ebimbe (Eintracht Francfort) et Ander Herrera (Athletic Bilbao). Mais d’autres éléments indésirables sont toujours poussés vers la sortie par Luis Campos, alors que le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre.

« Beaucoup d’échanges avec la Juventus pour Paredes »

Interrogé vendredi dernier en conférence de presse sur le cas Leandro Paredes, Christophe Galtier avait confirmé la tendance d’un départ pour le milieu de terrain argentin, sur lequel il ne compte plus au PSG : « Aujourd’hui, rien n’est fait, rien n’est acté. Leandro est un joueur du Paris Saint-Germain sur lequel on s’appuie, après on verra d’ici la fin du mercato. Je sais qu’il y a beaucoup d’échanges, il y en a eu entre les deux clubs, j’ai lu qu’il y en avait eu entre Leandro et la Juventus, ce qui est normal dans une période de mercato, mais à l’heure où l’on se parle Leandro est un joueur du Paris Saint-Germain. Jusqu’à présent, il a beaucoup participé à nos matches », avait indiqué l’entraîneur du PSG.

La Juventus bien parti pour boucler le deal…

Galtier l’a donc confirmé, le PSG et la Juventus Turin font l’objet de négociations intenses depuis maintenant plusieurs semaines au sujet de Leandro Paredes, et la presse italienne n’en démord pas. Tuttosport et La Stampa annoncent même ce lundi qu’un accord a été trouvé entre l’ensemble des parties et que le milieu de terrain argentin serait même attendu dans la journée pour passer sa visite médicale avec le club bianconero pour finaliser son transfert et ainsi acter enfin son départ du PSG. Mais voilà, ce feuilleton fait encore l’objet d’un rebondissement de taille…

Ça capote pour Paredes ?