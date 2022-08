Foot - Mercato - PSG

Le PSG veut le recruter, il sort du silence pour son transfert

Publié le 29 août 2022 à 09h15 par Arthur Montagne

Bien décidé à recruter un nouveau défenseur central d'ici la fin du mercato, qui fermera ses portes jeudi soir, le PSG aurait accéléré pour le transfert d'Axel Disasi. Et après son excellente prestation sur la pelouse du Parc des Princes, le défenseur de l'AS Monaco a d'ailleurs évoqué son avenir.

A quelques jours de la fermeture du mercato, ça devrait bouger du côté du PSG. En effet, Christophe Galtier attend encore au moins trois renforts dont un défenseur central afin de venir concurrencer son trio Ramos-Marquinhos-Kimpembe. Dans cette optique, et face à la complexité du dossier Skriniar, le PSG se lance sur une nouvelle piste.

Le PSG accélère pour Disasi

En effet, selon les informations de Saber Desfarges, le PSG et l'AS Monaco ont accéléré leurs négociations pour le transfert d'Axel Disasi, excellent sur la pelouse du Parc des Princes dimanche soir. Une offre pourrait même être dégainée dans les prochains jours.

Axel Disasi au PSG ? Il répond 🎙🔴🔵 :« On est en période de mercato donc c’est normal qu’il y ait des rumeurs. Je me concentre avec l’AS Monaco. C’est pas fermé ? Ça se passe très bien (rires)😂(🎥 @psgcommunity_ ) pic.twitter.com/CBWIKGb5kZ — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) August 28, 2022

Disasi évoque la rumeur PSG