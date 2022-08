Foot - Mercato - Transferts

Avec sa sortie sur son avenir, il met le feu au mercato

Publié le 29 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Grâce à ses performances remarquées avec le RC Lens, Seko Fofana n’a cessé de faire parler de lui cet été. Le PSG, l’OM, l’OL et à présent le Stade Rennais ont tous, à un moment donné, formulé un intérêt pour l’international ivoirien. Cependant, Lens ne serait pas enclin à le laisser partir alors que le principal intéressé, semble ouvrir la porte à une telle éventualité…

Auteur d’une belle saison avec le RC Lens lors de l’exercice précédent, Seko Fofana a beaucoup fait parler de lui sur le marché des transferts cet été. Il y a quelques semaines de cela, Média Foot révélait que le milieu de terrain lensois aurait été proposé au PSG par le biais de son nouveau représentant. Pourtant intéressé, Luis Campos aurait pris la décision de mettre de côté ce dossier qui n’était à ses yeux tout simplement pas une piste prioritaire pour le recrutement du PSG. Cependant, alors que l’opération Fabian Ruiz traîne, il se pourrait que le nom de Seko Fofana revienne sur le devant de la scène.

Après le PSG, le Stade Rennais en pince aussi pour Fofana

Hormis l’intérêt du PSG qui ne daterait pas d’hier, Pablo Longoria garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Seko Fofana. D’ailleurs, en juin dernier, RMC Sport révélait même que le joueur était l’une des priorités du président de l’OM. Chez l’autre Olympique, à savoir l’OL, il y aurait également un intérêt concret pour Fofana bien que Corentin Tolisso ait fait son grand retour chez les Gones . Pour finir, L’Équipe a fait part dans la journée de dimanche que le Stade Rennais, qui a été victime d’un but splendide de Seko Fofana samedi soir (2-0), serait venu aux renseignements pour l’international ivoirien de 27 ans.

« Il reste encore cinq jours pour réfléchir »

Néanmoins, selon L’Équipe , le RC Lens aurait fait savoir à Rennes qu’il n’était pas question de céder Seko Fofana alors que le mercato estival touche à sa fin. Invité à s’exprimer sur son avenir après la victoire des siens face au Stade Rennais samedi soir, Fofana a fait passer le message suivant à Canal+. « Si j’ai envie de rester dans la famille du RC Lens et de rester en Ligue 1 ? Tout ce que je sais c’est que je suis quelqu’un de très ambitieux, qui ne se fixe pas de limites. Je sais ce que le club peut m’apporter, le club aussi sait ce que je peux lui apporter. Il reste encore cinq jours pour réfléchir et voir quelle décision je vais prendre. Mais en tout cas, je suis content tant que je vais pouvoir être sur le terrain, je vais pouvoir m’exprimer et donner le maximum. Ce soir c’est beaucoup d’émotions et je ne sais pas de quoi sera fait demain et on verra ».

« Le club sait ce que j’attends »