Foot - Mercato

Les 5 plus gros transferts de l'histoire de la Premier League

Publié le 28 août 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

En rejoignant Chelsea pour plus de 80M€ en provenance de Leicester, Wesley Fofana va directement intégrer le top 10 des joueurs les plus chers de l'histoire de la Premier League. Néanmoins, le football anglais a connu de nombreux transferts encore plus fous, notamment lorsque cela concerne deux clubs britanniques. Le 10 Sport vous propose de découvrir les 5 transferts les plus importants de l'histoire du foot anglais.

5) Jadon Sancho (Manchester United) - 2021 - 85M€

Comme quasiment tous les étés, Manchester United casse sa tirelire sur un grand nom. En 2021, l'heureux élu se nomme Jadon Sancho. Non conservé par le voisin de City, l'ailier anglais rejoint le Borussia Dortmund en 2017 où il va se révéler puis exploser. Au point de convaincre les Red Devils de lâcher 85M€ pour attirer le jeune ailier britannique. Jusque-là, il peine à justifier un tel investissement, mais du haut de ses 22 ans, Jadon Sancho a encore largement le temps d'inverser la tendance et de confirmer tout son talent.

4) Harry Maguire (Manchester United) - 2019 - 87M€

Deux ans plus tôt, Manchester United va réaliser un transfert encore plus important. Et surtout plus surprenant. Le marché interne en Premier League est réputé pour être totalement en dehors de la réalité. Et le transfert d'Harry Maguire va le confirmer puisqu'en 2019, l'international anglais de Leicester va devenir le plus défenseur central le plus cher de l'histoire. En effet, les Mancuniens vont lâcher 87M€ pour recruter Harry Maguire. Un transfert qui va virer au flop puisque l'international anglais n'est plus vraiment en odeur de sainteté chez les Red Devils .

3) Paul Pogba (Manchester United) - 2016 - 105M€

A la troisième place de ce classement on retrouve... Manchester United. En effet, en 2016, les Red Devils frappent un énorme coup en recrutant Paul Pogba pour 105M€ pour ce qui sera alors le plus gros transfert de l'histoire. Un record qui tiendra un an jusqu'à l'arrivée de Neymar au PSG. Quoi qu'il en soit, Manchester United fait donc revenir Paul Pogba quatre ans après son départ libre vers la Juventus. Un passage en demi-teinte durant six saisons, jusqu'à son départ libre... du côté de la Juventus. La boucle est bouclée.

𝗜𝗧'𝗦 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟! @paulpogba is 🔙 in ⚪️⚫️🤩#POGBACK — JuventusFC (@juventusfcen) July 11, 2022

2) Romelu Lukaku (Chelsea) - 2021 - 113M€

Arrivé sur le banc de Chelsea quelques mois plus tôt, Thomas Tuchel réclame l'arrivée d'un grand buteur. Et le technicien allemand sera entendu par sa direction puisque durant l'été 2021, les Blues lâchent 113M€ pour attirer Romelu Lukaku qui sort d'une saison impressionnante à l'Inter Milan. Mais comme lors de son premier passage à Chelsea, l'international belge ne réussira pas à retrouver son meilleur niveau. Sa saison va virer au fiasco au point de devenir remplaçant et de faire son retour à l'Inter Milan l'été suivant...

1) Jack Grealish (Manchester City) - 2021 - 117M€