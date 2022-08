Foot - Mercato

C’est confirmé, une piste de l’OM est transférée pour 22M€

Annoncé avec insistance sur le départ depuis plusieurs semaines alors qu’il a perdu sa place de titulaire à l’AS Monaco, Sofiane Diop s’apprête à changer d’air. L’OM était annoncé sur les rangs pour le jeune ailier tricolore, mais c’est l’OGC Nice qui aurait bouclé son transfert pour une indemnité de 22M€.

En juillet dernier, alors que l’OM cherchait encore du renfort dans le secteur offensif, Foot Mercato avait annoncé que Pablo Longoria songeait à recruter Sofiane Diop (22 ans), le jeune attaquant de l’AS Monaco dont le contrat court jusqu’en 2026. Mais finalement, cette piste n’avait pas été creusée davantage par l’OM, qui envisageait un prêt avec option d’achat. Mais le club de la Principauté veut du cash pour laisser partir Diop.

L’OGC Nice a raflé la mise pour Diop

Et RMC Sport confirme la tendance des derniers jours en annonçant ce lundi que tout est enfin réglé entre l’AS Monaco et l’OGC Nice pour le transfert de Sofiane Diop, qui va coûter 22M€ aux Aiglons. L’international espoirs français a donné son accord pour rejoindre le Gym et passera sa visite médicale ce lundi.

Jackpot pour Monaco

Une belle vente donc pour l’AS Monaco, qui avait récupéré Sofiane Diop en 2018 après sa formation au Stade Rennais, et lui avait offert un statut de titulaire indiscutable l’an passé. De son côté, l’OM a finalement privilégié l’option Alexis Sanchez pour renforcer son secteur offensif.