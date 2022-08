Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle réponse tombe sur le transfert de Dieng

Publié le 28 août 2022 à 23h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ depuis de nombreuses semaines, Bamba Dieng n’a toujours pas quitté l’Olympique de Marseille. Le buteur de l’OM serait pisté par de nombreux clubs sur le marché des transferts, mais aucun ne semble lui correspondre pour son avenir. Et une nouvelle réponse serait tombée concernant l’avenir de l’attaquant sénégalais…

L’avenir de Bamba Dieng semble toujours flou. En effet, l’attaquant sénégalais de l’OM a été mis à l’écart du groupe depuis le début de la pré-saison. Dans un premier temps, le buteur de l’Olympique de Marseille voulait rester, et tenter de s’imposer. Désormais, son choix se porterait plus sur un départ. Et une nouvelle réponse est tombée concernant son avenir…

« Il fait partie des joueurs que le club apprécie beaucoup »

Ainsi, le président de l’OM, Loïc Féry, a parlé au micro de Prime Video Sport , afin d’évoquer la situation de Bamba Dieng au sein du club. « Il fait partie des joueurs que le club apprécie beaucoup, le joueur le sait, j’ai eu des échanges avec Pablo Longoria. On discute, il y a de la concurrence et surtout des contraintes financières ».

Bamba Dieng pisté en Angleterre

Par ailleurs, la presse anglaise rapportait récemment que le buteur de l’OM Bamba Dieng serait pisté notamment par Leeds United, mais aussi Fulham. Le club londonien aurait fait une approche pour l’attaquant sénégalais, que ce dernier aurait refusé. Affaire à suivre…