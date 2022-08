Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de froid confirmé dans ce dossier de Longoria !

Publié le 28 août 2022 à 22h10 par La rédaction

Longtemps à la recherche d’un défenseur central pour renforcer l’OM, Pablo Longoria était sur la piste de Francesco Acerbi. L’international italien, actuellement pensionnaire de la Lazio, était la grande priorité de l’Espagnol, avant qu’il ne se tourne vers Eric Bailly. Cependant, un coup de froid serait sur le point d’être confirmé dans ce dossier…

L’OM n’en a pas fini avec son mercato. En effet, Pablo Longoria est toujours à la recherche de plusieurs joueurs pour renforcer l’effectif, surtout en cas de départs. Malgré le recrutement de 4 défenseurs centraux cet été, l’Espagnol aurait décidé de se lancer sur la piste de Francesco Acerbi, en cas de départ de Duje Caleta-Car. Mais ce dossier semble déjà se compliquer…

Francesco Acerbi vers l’Inter ?

Ainsi, comme révélé par Sky Sports , Francesco Acerbi semble se rapprocher de l’Inter. En effet, l’international italien de la Lazio aurait déjà trouvé un accord depuis plusieurs semaines avec les Nerazzurri , et serait tout proche de rejoindre le club. Il ne manquerait plus que l’accord définitif, et le défenseur central s’envolerait en direction de Milan. Au grand dam de l’OM…

Francesco Acerbi ne voulait que l’Inter

Par ailleurs, le média italien rapporte que le joueur aurait attendu pour n’avoir que l’Inter. En effet, la perspective de retrouver son ancien entraîneur, Simone Inzaghi, aurait beaucoup plu à l’international italien. Pablo Longoria aurait bien tenté de le faire venir à l’OM, mais l’Équipe rapportait récemment que le joueur avait refusé. Un dossier qui semble donc se compliquer…