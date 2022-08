Foot - Mercato - OM

OM : Longoria veut boucler deux opérations afin la fin du mercato

Publié le 28 août 2022 à 18h45 par Arthur Montagne

Bien décidé à poursuivre son travail sur le mercato, Pablo Longoria a prévu deux nouvelles opérations d'ici jeudi soir, et cela concerne des départs. L'OM espère en effet se séparer de Jordan Amavi ainsi que d'un élément offensif. Le dégraissage se poursuit à Marseille.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM ne chôme pas puisque onze nouveaux joueurs sont arrivés à savoir Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Luis Suarez, Alexis Sanchez, Issa Kaboré et Eric Bailly. Pablo Longoria est donc sur tous les fronts. Placent désormais aux ventes du côté de Marseille.

Longoria veut poursuivre son dégraissage

Ainsi, après avoir vu filer Steve Mandanda et Boubacar Kamara, l'OM a vendu Luan Peres à Fenerbahçe avant de prêter Luis Henrique (Botafogo), Nemanja Radonjic (Torino), Konrad de la Fuente (Olympiakos) et Pol Lirola (Elche). Plus récemment, Arkadiusz Milik a rejoint la Juventus, également par le biais d'un prêt avec option d'achat, tout comme Kevin Strootman, de retour au Genoa, mais c'est encore loin d'être terminé.

Amavi et un attaquant sur le départ