OM : Longoria prend une décision radicale pour le mercato de Payet

Publié le 28 août 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Malgré la situation délicate de Dimitri Payet depuis le début de saison, l'OM ne songerait pas à mettre son numéro 10 sur le marché. En effet, Pablo Longoria n'aurait pas l'intention de vendre l'international français dont le contrat court jusqu'en juin 2024. Reste désormais à savoir comment Igor Tudor l'utilisera.

Cet été, Jorge Sampaoli a pris tout le monde de court en annonçant son départ contre attente. Pas de quoi troubler Pablo Longoria qui a immédiatement réagi en nommant Igor Tudor pour succéder à l'Argentin. Présenté comme un coach à poigne, le Croate a rapidement confirmé sa réputation puisque ses méthodes ont fait parler dans le vestiaire au point de déclencher quelques conflits avec Gerson notamment, lors du stage de préparation en Angleterre. Et comme lors de chaque changement d'entraîneurs, certains joueurs sortent vainqueurs, d'autres perdants. Et pour la seconde catégorie, un nom vient immédiatement en tête : Dimitri Payet.

Tudor prêt à revoir sa position pour Payet ?

En effet, le numéro 10 de l'OM a débuté les trois premières journées de Ligue 1 sur le banc de touche. Absent du onze titulaire, Dimitri Payet a donc été déclassé par son nouvel entraîneur qui annonçait toutefois que le capitaine marseillais pourrait prochainement retrouver sa place. « Vous verrez jouer Payet et Sanchez ensemble. Du début ou en cours de match, encore une fois ça dépend de plusieurs facteurs », expliquait Igor Tudor en conférence de presse. Dès ce dimanche contre l'OGC Nice ? « Je le vois en progrès, on verra la composition des prochains matchs », ajoutait l'ancien coach de l'Hellas Vérone.

Longoria envoie un message fort à Payet...

Au micro de Canal+ , Pablo Longoria évoquait également la situation de Dimitri Payet. « C’est important la présence d’un président face à un groupe, au vestiaire, au coach parce que nous sommes un club de football. On veut développer notre football, c’est pour cela que ma présence est nécessaire (...) C’est bien de laisser faire le coach. L’entraîneur doit faire l’entraîneur, le président fait le président, l’entraîneur doit faire l’entraîneur », assurait le président de l'OM avant de se prononcer plus précisément sur son numéro 10 : « Après je comprends la situation, mais il ne faut pas oublier le vrai niveau de Payet et que l’on aura besoin des meilleurs joueurs lors de cette saison . »

