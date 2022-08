Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Caleta-Car, Balerdi... Longoria relance tout

Publié le 28 août 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

Depuis l'ouverture du mercato, Pablo Longoria cherche à dégraisser son effectif. Dans cette optique, Duje Caleta-Car a rapidement été identifié comme l'un des principaux candidats au départ. Mais face au manque d'opportunités, le président de l'OM a revu ses plans.

Cet été, l'OM cherche à dégraisser, mais jusque-là, ce chantier n'est pas suffisamment abouti. Par conséquent, d'ici la fin du mercato, Pablo Longoria devrait s'activer pour se séparer de plusieurs joueurs, notamment en défense. Et pour cause, avec les arrivées de Chancel Mbemba, Isaak Touré, Samuel Gigot et Eric Bailly, pour simplement deux départs (Luan Peres et William Saliba), il y a embouteillage.

Transferts - OM : Poussé vers la sortie pour 8M€, il lâche sa réponse à Longoria https://t.co/7izaSff7dW pic.twitter.com/DSB9nBftA5 — le10sport (@le10sport) August 27, 2022

Caleta-Car finalement conservé ?

Et le joueur poussé au départ depuis plusieurs mois n'est autre que Duje Caleta-Car. Mais à un an de la fin de son contrat, le Croate ne suscite pas un énorme engouement sur le mercato. A tel point que l'OM pourrait finalement décidé de le conserver... et de le prolonger ! Selon les informations de RMC Sport , Pablo Longoria pourrait effectivement revoir ses plans avec Caleta-Car et tout faire pour éviter un départ libre dans un an.

Balerdi, le grand perdant de l'histoire ?