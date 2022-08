Foot - Mercato - OM

OM : Un malaise provoqué par le feuilleton Cristiano Ronaldo

Publié le 28 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le feuilleton Cristiano Ronaldo continue de battre son plein à l’OM étant donné qu’il est en instance de départ à Manchester United, l’engouement suscité avec les supporters marseillais ne semble pas du goût de Pablo Longoria qui serait très remonté en interne contre cette tendance.

Le divorce entre Cristiano Ronaldo et Manchester United étant inéluctable, faut-il vraiment croire à un possible transfert de la star portugaise vers l’OM comme en rêvent des milliers de supporters phocéens depuis plusieurs semaines ?

Longoria a mis un terme au feuilleton CR7

Interrogé jeudi en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions sur le dossier Cristiano Ronaldo, le président de l’OM Pablo Longoria a mis les choses au clair : « Nous sommes un club qui fait avec les moyens qu'on a. Me demander si Cristiano Ronaldo peut venir, c'est comme me demander si Kevin De Brune, Darwin Nunez ou Erling Haaland pouvait venir à l'OM. Rêver, c'est une belle chose pour tout le monde », a confié Longoria. Et pour cause…

Mercato - OM : Un deuxième chantier colossal pour Pablo Longoria ? https://t.co/CLEFwugDCs pic.twitter.com/VolNrXtET4 — le10sport (@le10sport) August 25, 2022

Un feuilleton qui l’agace beaucoup