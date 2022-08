Foot - Mercato - OM

OM : Tudor pourrait jouer un rôle fondamental dans ce transfert

Publié le 27 août 2022 à 15h30 par La rédaction

L'incroyable mercato de Pablo Longoria devrait continuer de faire des dégâts au sein de l'effectif marseillais. Après l'officialisation d'une quatrième recrue au poste de défenseur central, l'OM ouvre la porte à un départ de Léonardo Balerdi. L'Argentin se verrait bien poursuivre sa carrière à Marseille mais les décisions prises par Igor Tudor pourraient tout changer.

Alors que l'OM a officialisé sa onzième recrue avec Éric Bailly, il pourrait encore y avoir du mouvement. En effet, cette arrivée s'ajoute à celles de Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Isaak Touré au poste de défenseur central et devraient condamner Léo Balerdi. Le défenseur argentin ne sera pas retenu par sa direction et il fait l'objet d'une offre de Bologne. Cependant, il aimerait disputer la Ligue des champions sous le maillot olympien. Son sort repose désormais entre les mains de son coach Igor Tudor...

Bologne propose 8M€ pour Balerdi

Révélé par le journaliste de Sky Italia Gianluca Di Marzio puis confirmé ce samedi dans la matinée par RMC Sport , Léonardo Balerdi intéresserait fortement le club de Bologne. Les pensionnaires de Serie A disposent d'une belle enveloppe suite au transfert d'Arthur Theate au Stade Rennais. Déterminé à attirer Balerdi, le club italien aurait transmis une offre de 8M€ à l'OM selon RMC Sport . Les Phocéens auraient accepté cette offre mais il reste désormais à Bologne de convaincre Léonardo Balerdi. En effet, l'ancien joueur du Borussia Dortmund souhaiterait rester à l'OM.

Balerdi veut rester...

Comme le rapporte RMC Sport , l'Argentin ne songerait pas à quitter l'OM pour l'instant. Il voudrait se battre pour prouver à Igor Tudor qu'il mérite d'être titulaire. Admirateur de la ferveur olympienne, il souhaiterait également disputer à nouveau la Ligue des champions avec l'OM mais dans un stade plein cette fois-ci. Pour rappel, la dernière campagne marseillaise en Ligue des champions s'était disputée durant la période Covid. Néanmoins, sa décision n'est pas figée...

...mais pourrait revenir sur sa décision !