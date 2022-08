Foot - Mercato - OM

Les attentes sont élevées à Marseille pour cette recrue de Longoria

Publié le 26 août 2022 à 23h30 par Thomas Bourseau

Eric Bailly n’a pas vécu des moments faciles à Manchester United ces derniers mois. Néanmoins, le défenseur ivoirien a la possibilité de se relancer à l’OM où Pau Lopez, son ancien coéquipier, l’attendait à bras ouverts et pour qui Igor Tudor semble avoir une belle estime de ses capacités.

Au placard à Manchester United, Eric Bailly a déposé ses valises à l’OM pour se relancer. Étant parvenu à se mettre d’accord avec la direction des Red Devils pour un prêt d’une saison avec option d’achat, le président Pablo Longoria est donc parvenu à mettre la main sur une nouvelle recrue en défense centrale après Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba.

Bailly fier d’être à l’OM comme Drogba et Koné avant lui

Dès son arrivée à l’OM, Bailly s’est enflammé pour sa présence dans un club « historique » dans lequel son compatriote ivoirien Didier Drogba est également passé. « Pour moi, c'est une grande satisfaction d’être ici, dans un club historique, un grand club. Ça me fait vraiment plaisir (…). Je pense que dans le passé, on a eu des légendes qui y sont passées. Quand je parle de légende, je parle de Didier (Drogba). Il y a eu (Abdoulaye) Meïté, Baky (Koné), des personnes qui nous ont représenté dignement et pour moi, il est très important de relever ce défi ».

Bailly espère une bonne intégration à l’OM où il retrouve d’anciens compères

Ayant pu côtoyer par le passé Pau Lopez à l’Espanyol Barcelone, Alexis Sanchez à Manchester United et Cédric Bakambu à Villarreal, Eric Bailly espère rapidement pouvoir s’intégrer à son nouveau club et à sa nouvelle ville comme il l’a fait savoir aux médias de l’OM. « Surtout Pau Lopez, j’étais à l’Espanyol plusieurs années, j’étais dans l’Académie avec lui. Il m’appelait le plus souvent et me demandait à quel moment j’allais arriver. J’ai reçu aussi Bakambu quand il est arrivé en 2015 à Villarreal et Alexis Sanchez il n’y a pas longtemps à Manchester. Je pense que j’aurai un accueil chaleureux ici dans le vestiaire, j’espère ».

Pau Lopez est catégorique, Eric Bailly «aidera beaucoup l’équipe»

Et en ce qui concerne l’accueil de son ancien coéquipier Pau Lopez, Eric Bailly n’a clairement à s’en faire au vu des propos tenus par le gardien de l’OM en conférence de presse vendredi. « Je le connais depuis l'âge de 15, 16 ans. Il a commencé à jouer, on est montés ensemble en équipe première et il est parti à la CAN, puis à Villarreal. J'ai une très bonne relation avec lui, je lui ai parlé hier et il est beaucoup plus mature. J'aime beaucoup ce qu'il m'a dit, je pense qu'il aidera beaucoup l’équipe ».

Pour Tudor, Bailly est «un joueur de haut niveau»